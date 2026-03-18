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Pigment nomme Vincent Fournier au poste de Country Manager France, Europe du Sud et Benelux


Rédigé par Communiqué de Pigment le 18 Mars 2026

Pigment, la plateforme de planification d’entreprise et de gestion de la performance pilotée par l’IA, annonce la nomination de Vincent Fournier au poste de Country Manager France, Europe du Sud et Benelux. Dans le cadre de ses fonctions, Vincent Fournier a pour mission de piloter l’ensemble des équipes commerciales de la région. Sa feuille de route consiste à accompagner la forte croissance de Pigment, à développer la présence de l’entreprise sur ces marchés stratégiques et à renforcer les relations avec les clients et partenaires de l’écosystème.



Vincent Fournier
Vincent Fournier
Cette nomination intervient dans le cadre d’une création de poste, témoignant de la volonté de Pigment de structurer et d’accélérer son développement en France et dans les régions Europe du Sud et Benelux. À ce poste, Vincent Fournier reporte directement à Édouard Beaucourt, Head of EMEA de Pigment.

Vincent Fournier était déjà présent chez Pigment depuis 2024 où il a occupé le poste de Directeur commercial grands comptes afin de superviser les équipes commerciales enterprise pour la France et le Benelux. Sa mission consistait à accompagner les grandes entreprises dans l’adoption de la plateforme Pigment et à accélérer le développement commercial sur ces marchés.
pour la France, régions francophones, Suisse et Autriche

« Représenter Pigment sur cette région stratégique, berceau historique de l’entreprise, s’inscrit naturellement dans ma volonté de contribuer à la vision d’un acteur innovant du secteur », déclare Vincent Fournier, Country Manager France. « Nos clients nous font confiance depuis plusieurs années et nous continuons à les accompagner dans leur transformation avec nos équipes et nos partenaires. Dans le même temps, de nombreux nouveaux clients rejoignent Pigment, ce qui témoigne de l’intérêt du marché pour notre plateforme. Pigment connaît une forte phase de croissance, avec des équipes qui continuent de s’agrandir en France et à l’international. C’est particulièrement enthousiasmant de contribuer à cette aventure et de voir l’impact que nous avons auprès de nos clients. »

Avec 19 ans d’expérience dans le secteur technologique, Vincent Fournier apporte à Pigment une solide expertise dans le développement commercial et le management d’équipes de vente sur des marchés internationaux.

Avant de rejoindre Pigment, Vincent Fournier a occupé le poste de Senior District Sales Manager chez Snowflake pendant près de trois ans, où il dirigeait une équipe commerciale dédiée au développement de comptes stratégiques. Il a également passé près de sept ans chez Salesforce, où il a occupé plusieurs fonctions de management commercial, dont celle de Regional Vice President pour l’Europe du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. Vincent Fournier a auparavant travaillé pendant cinq ans chez Cisco Systemes en tant que commercial grands comptes et global account manager.

Vincent Fournier, 43 ans, est diplômé d’ingénieur de l’École nationale supérieure d’Arts et Métiers (Ensam) et titulaire d’un master spécialisé en marketing à HEC.
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