Qlik s’associe à TD SYNNEX pour promouvoir l’IA au sein des entreprises d’Europe et d’Amérique du Nord

Qlik®, un des leaders mondiaux de l’intégration de données, de l’analyse et de l’intelligence artificielle (IA), annonce la signature d’un partenariat stratégique avec TD SYNNEX, l’un des plus grands groupes mondiaux de distribution et d’agrégation de solutions pour l’écosystème informatique. Cet accord permet à Qlik de déployer ses solutions d’analytique et d’intégration de données pilotées par l’IA en Europe et en Amérique du Nord afin de donner à un réseau de partenaires élargi les moyens d’accélérer l’adoption de l’IA par leurs clients.



« L’extension de notre présence par le biais de TD SYNNEX nous permet de proposer nos solutions de données et d’analytique à un vaste écosystème de partenaires », se félicite David Zember, senior vice-president Worldwide Channels & Alliances de Qlik. « Grâce à cette collaboration, nous aidons les entreprises à transformer leurs données en résultats métier concrets par l’intermédiaire des réseaux de distribution les plus fiables de l’industrie. »



Ce partenariat permet à Qlik et à TD SYNNEX d’apporter des avantages significatifs à leurs revendeurs comme à leurs clients :



Accès à un plus grand nombre de partenaires en touchant plusieurs dizaines de milliers de partenaires non gérés en Amérique du Nord et en Europe, au-delà de l’actuel réseau de 300 partenaires gérés dont dispose Qlik à travers le monde.

Une intégration transparente en s’appuyant sur le portefeuille diversifié de fournisseurs de technologies de TD SYNNEX pour proposer des solutions hétérogènes alignées sur les besoins métier des entreprises.

Un soutien complet avec la mise à disposition de solides programmes de comarketing, de formation et de campagnes de demand generation afin d’accélérer l’intégration des revendeurs et leur succès.

Des solutions de bout en bout en distribuant la suite complète d’outils d’intégration de données, de qualité des données, d’analytique et d’IA de Qlik.

« TD SYNNEX s’engage à unifier les solutions IT qui permettent d’obtenir des résultats métier immédiats et d’accélérer la croissance future », a pour sa part indiqué Cheryl Day, senior vice-president New Vendor Acquisition & Global Solutions de TD SYNNEX. « En ajoutant les solutions de données et d’IA de confiance de Qlik à notre riche portefeuille, nous fournissons à nos partenaires les meilleurs atouts pour innover, croître et accomplir de grandes choses grâce à la technologie. »



TD SYNNEX se concentre sur la mise à l’échelle des solutions de Qlik pour les partenaires non gérés sur les marchés matures afin de permettre aux entreprises :



D’établir des socles de données fiables en s’appuyant sur Qlik Talend Cloud pour créer des sets de données prêts pour l’IA et dotés de fonctionnalités d’intégration, de qualité et de gouvernance des données.

De garantir l’intégrité des données pour l’IA en utilisant la fonction Qlik Talend Trust Score™ for AI pour évaluer et améliorer la fiabilité des données en vue de garantir l’exactitude et la transparence des projets pilotés par l’IA.

et d’extraire des insights pertinents à partir de données non structurées en s’appuyant sur la solution Qlik Answers pour transformer les informations non structurées en insights exploitables avec explicabilité et intégration aux workflows.

Grâce au solide réseau de revendeurs et à la dimension opérationnelle de TD SYNNEX, Qlik est désormais en mesure d’élargir l’adoption de ses solutions pour aider les entreprises d’Europe et d’Amérique du Nord à obtenir des résultats mesurables grâce aux investissements qu’elles ont consacrés à l’IA et à l’analytique.



Découvrez comment le partenariat entre Qlik et TD SYNNEX permet aux entreprises d’accélérer l’adoption de l’IA et de libérer pleinement le potentiel de leurs données. Rendez-vous sur www.qlik.com/ et www.tdsynnex.com/ pour de plus amples informations.