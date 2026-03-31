Rubrik lance le premier moteur de gouvernance sémantique de l’IA du secteur

Rubrik, spécialiste de la sécurité des données et de l’IA opérationnelle, annonce le lancement de son Semantic AI Governance Engine (SAGE), présenté comme le premier moteur de gouvernance de l’IA dédié au secteur de la sécurité des données. Conçu pour sécuriser et piloter les agents autonomes en temps réel, SAGE constitue le socle de la plateforme Rubrik Agent Cloud. Il remplace les approches de supervision statiques et manuelles par une gouvernance fondée sur l’intention, permettant aux entreprises de faire évoluer l’usage des agents d’IA tout en conservant un contrôle précis de leur comportement.



Le déploiement de l’IA en entreprise reste aujourd’hui freiné par des enjeux de gouvernance. Les systèmes existants reposent majoritairement sur des règles déterministes qui ne permettent ni de comprendre le langage naturel ni de s’adapter à des actions dynamiques ou imprévues des agents. Rubrik SAGE répond à cette limite en s’appuyant sur un modèle de langage de petite taille personnalisé (SLM), capable d’interpréter le sens sémantique des politiques et d’offrir un pilotage en temps réel des opérations agentiques.



« SAGE marque un moment charnière dans la sécurité de l’IA alors que nous passons de savoir si les agents peuvent être déployés à savoir comment ils peuvent être gouvernés à grande échelle », a déclaré Devvret Rishi, General Manager AI chez Rubrik. « Avec SAGE, nous pouvons aller au-delà de la simple surveillance vers un avenir où l’IA nous aide à gouverner les agents d’IA. Nous fournissons désormais aux RSSI les garde-fous nécessaires pour permettre à leurs agents IA de fonctionner à pleine vitesse sans compromettre la sécurité et l’intégrité de l’entreprise. »



Le moteur SAGE fait évoluer la sécurité de l’IA d’une surveillance réactive vers une application active et sémantique. En comprenant l’intention derrière une politique, plutôt qu’en se limitant à la recherche de mots-clés, SAGE garantit que les agents opèrent dans des limites sûres sans entraver leur capacité à résoudre des tâches complexes.



Les principales innovations du moteur SAGE incluent :



Une interprétation sémantique des politiques : SAGE traduit des instructions en langage naturel (par exemple, « Ne pas fournir de conseils financiers ») en logique machine, en reconnaissant le contexte que les filtres statiques ne détectent pas.

Un SLM propriétaire : le modèle de langage de petite taille personnalisé de Rubrik surpasse les LLM généralistes en précision tout en fonctionnant avec une latence nettement inférieure.

Une amélioration adaptative des politiques : SAGE identifie de manière proactive les garde-fous ambigus et propose des ajustements aux administrateurs avant qu’une violation ne survienne.

Une remédiation intégrée : en cas d’erreur d’un agent, SAGE déclenche Rubrik Agent Rewind pour annuler instantanément les actions destructrices et restaurer l’intégrité des données.



Une gouvernance pilotée par les données

Pour valider l’efficacité de son moteur de gouvernance, Rubrik a réalisé un benchmark comparatif entre son SLM personnalisé et GPT-5.2 d’OpenAI. Dans une analyse comparative basée sur un ensemble standardisé d’interactions utilisateur-agent, le SLM personnalisé de Rubrik :



a traité les messages 5 fois plus rapidement et détecter les violations plus souvent correctement.

a atteint un taux de précision plus élevé dans la détection des violations de politiques par rapport aux LLM généralistes.

a significativement réduit la charge de calcul généralement associée à la surveillance de l’IA en temps réel.