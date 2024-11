Starburst nomme Deron Miller vice-président senior et directeur général Amériques et APAC

Dans son nouveau rôle, Deron Miller supervisera la stratégie de croissance de Starburst, renforçant la présence de l’entreprise sur ces deux continents et élargissant son réseau de partenaires afin de répondre aux besoins en matière d’analyse de données des grandes entreprises. Cette nomination s’inscrit dans le cadre de la mission de Starburst d'aider ses clients à tirer parti de leurs données distribuées sans avoir à les déplacer, en leur offrant des capacités analytiques puissantes et rapides.



« En tant que plateforme de données ouverte reposant sur Trino – le moteur SQL de choix pour des entreprises de premier plan comme Amazon, Netflix et Halliburton – nous permettons à nos clients d'accéder rapidement à des environnements de données complexes et d’en tirer parti à grande échelle, en particulier pour les environnements hybrides et cloud », a déclaré Steven Chung, président de Starburst. « Le leadership confirmé de Deron dans la gestion de données pour les grandes entreprises constitue un atout essentiel pour poursuivre notre mission sur nos marchés clés. »



Avant de rejoindre Starburst, Deron Miller a occupé le poste de Chief Revenue Officer chez Delphix. Il a également exercé des fonctions de direction commerciale dans des entreprises de premier plan telles que GE, Adobe, Microstrategy et Nuance Communications.



« Starburst est l'une des technologies les plus passionnantes que j'ai vues depuis plus de 20 ans », a déclaré Deron Miller. « En permettant à nos clients d'accéder directement aux données sur différentes plateformes, nous pouvons contribuer à accélérer l'innovation, tout en réduisant les coûts et les risques. »