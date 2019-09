Tableau complète son extension Data Management avec Tableau Catalog et lance Tableau Server Management Add-On

Tableau Software, connu pour sa plate-forme analytique leader sur le marché, annonce aujourd'hui le lancement de Tableau Catalog, un add-on qui permet de voir toutes les données utilisées dans Tableau, améliore la visibilité et facilite la découverte des données. Les utilisateurs pourront ainsi être sûrs qu'ils analysent les bonnes données. Tableau lance également Tableau Server Management Add-On, un tout nouvel outil conçu pour optimiser la gestion des déploiements de Tableau Server en entreprise. Pour bénéficier de ces nouvelles fonctionnalités, il suffit de passer à

Tableau 2019.3. Cette version apporte d'autres nouveautés, telles que « Explique-moi les données », qui s'appuie sur l'intelligence artificielle pour fournir automatiquement des informations utiles. Pour en savoir plus ou pour effectuer la mise à niveau, rendez-vous sur https://www.tableau.com/fr-fr/products/new-features.

« Avec la prolifération des données et l'accélération de la prise de décision, la nécessité d'une gestion des données est plus impérative que jamais pour favoriser une vraie culture de la donnée », explique Francois Ajenstat, Chief Product Officer chez Tableau. « Avec Tableau 2019.3, nous mettons la gestion des données au cœur de l'expérience analytique, ce qui facilite la curation et la préparation de toutes les données nécessaires à l'analyse, améliore la visibilité et renforce la confiance de tous les utilisateurs par rapport à ces données. »

Tableau Catalog est inclus dans Tableau Data Management Add-On

Grâce à Tableau Catalog, le Service Informatique et les propriétaires des données peuvent procéder à la curation de celles qui sont utilisées dans Tableau. Ils ont également la possibilité de savoir comment elles sont utilisées partout dans l'entreprise et d'envoyer des alertes aux personnes qui les exploitent ou les affichent en cas de changements ou de problèmes de qualité. Les utilisateurs qui effectuent une analyse pourront trouver plus facilement les données nécessaires, savoir ce qu'elles représentent et, de ce fait, être plus sûres de la validité de leurs nouvelles idées.

« Nous utilisons Tableau dans toute l'entreprise pour analyser nos données. Avec tous les classeurs qui puisent dans les données de notre plate-forme, il n'est pas toujours facile de savoir quelles tables et quels champs sont utilisés », explique Blake Irvine, Analytic Products Manager dans le service Data Science & Engineering chez Netflix, Inc. « Nous attendons Tableau Catalog avec impatience pour améliorer la découverte des données et donner à notre équipe la visibilité dont elle a besoin sur les sources de données, les classeurs et l'utilisation des champs, d'autant plus que nous souhaitons intégrer

Tableau Catalog à notre système de lignage des données. »

Tableau Data Management Add-On, qui inclut maintenant Tableau Catalog et Tableau Prep Conductor, permettra aux clients de mieux gérer les données dans leur environnement analytique et de garantir que la prise de décision s'appuiera toujours sur des données sûres et à jour. Cet add-on est disponible dès aujourd'hui pour les déploiements Tableau Server et Tableau Online. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.tableau.com/fr-fr/products/add-ons/data-management.

Tableau Server Management Add-On : une facilité de gestion à plus grande échelle

Les entreprises qui cherchent à déployer l'analytique à une échelle sans précédent avec Tableau ont besoin d'outils pour mieux rationaliser la gestion de leurs grands déploiements stratégiques. Tableau Server Management Add-On réunit des fonctionnalités conçues pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises en matière de sécurité, de facilité de gestion et de scalabilité. Citons par exemple :

- Surveillance des ressources Tableau. Cet outil fournit des informations sur ce qui affecte l'intégrité des déploiements à grande échelle. Cela peut inclure l'utilisation du matériel, les sessions VizQL, les performances des requêtes sur les données, la charge de travail des backgrounders, etc. Avec ces informations, les administrateurs sont mieux à même de comprendre les déploiements et de les adapter aux besoins spécifiques de leur activité.

- Migration de contenus Tableau. Cet outil simplifie les workflows de gestion des contenus. Il est plus facile désormais de gérer et planifier visuellement le déplacement des contenus entre les projets, sites ou environnements

Tableau Server sans avoir besoin d'un script dédié.

- Hébergement externe du référentiel pour une meilleure scalabilité. Pour optimiser les performances des grands déploiements Tableau Server hébergés sur AWS, les utilisateurs ont maintenant la possibilité de mettre leur référentiel de métadonnées Tableau Server ailleurs avec Amazon RDS Postgres, afin d'améliorer la scalabilité et la disponibilité.

- Intégration d'AWS Key Management Service (KMS). Pour le chiffrement des extraits de données au repos, Tableau Server Management Add-On s'intègre également à AWS KMS pour un programme de gestion centralisée des clés assurant de meilleurs niveaux de sécurité et de conformité.

Tableau Server Management Add-On est disponible pour Tableau Server au prix de 3 dollars USD par utilisateur et par mois. Cela ne s'applique pas à Tableau Online, puisque Tableau gère déjà tout (dimensionnement, sécurité, performances) dans le cadre de son offre SaaS Tableau Online. Pour en savoir plus sur Tableau Server Management Add-On, rendez-vous sur https://www.tableau.com/fr-fr/products/add-ons/server-management