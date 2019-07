Traveldoo dévoile Insight, un module de Business Intelligence avec tableaux de bord interactifs et rapports dynamiques

Ce nouvel outil de BI, appelé Traveldoo Insight et développé par Tableau Software, proposera des tableaux de bord interactifs et des rapports dynamiques personnalisés en fonction du profil de l’utilisateur. Les clients de Traveldoo auront la possibilité d’accéder à des analyses plus flexibles que jamais qui permettront d'orienter activement la prise de décisions stratégiques. Avec les indicateurs clés de performance, les utilisateurs pourront évaluer l’atteinte de leurs objectifs en matière de gestion des frais de déplacements professionnels



Profils et droits utilisateurs



Du contrôleur financier au Travel Manager, en passant par les services RH et les agences de voyages d'affaires, les utilisateurs de Traveldoo Insight auront la possibilité d’exploiter et d’analyser les données liées aux coûts et l’efficacité de leur programme et politique de déplacements professionnels afin de renforcer la prise de décision et l'efficacité au sein de l'entreprise. Traveldoo Insight permet aux équipes d'accéder rapidement et facilement à leurs données et à des tableaux de bord personnalisés par profil utilisateur ; elles peuvent ainsi se concentrer sur les différents indicateurs clés de performance. Les administrateurs du module BI peuvent par ailleurs gérer les licences, les accès et les autorisations utilisateurs, garantissant la protection et la sécurité des données ainsi que leur conformité.



Tableaux de bord interactifs



Traveldoo Insight comprend plus de 100 indicateurs clés de performance couvrant l'ensemble des activités relatives aux frais de déplacements professionnels, et cette liste s’étoffera encore davantage. Les utilisateurs peuvent rechercher, filtrer, visualiser et passer en revue les données pour en dévoiler les informations nécessaires à la prise de décision. Ils pourront aller encore plus loin en partageant les informations obtenues avec les autres parties prenantes à l'aide des fonctionnalités de téléchargement complètes sous tous les formats habituels (PDF., PNG., CSV., etc.).



Flexibilité et personnalisation



La solution est développée par notre partenaire leader du marché, Tableau Software, une excellente solution analytique en libre-service qui offre une flexibilité précieuse en matière de consolidation de sources de données diverses. Les utilisateurs peuvent exploiter et détailler les classeurs existants en créant et en personnalisant leurs propres tableaux de bord. Traveldoo Insight s'adapte automatiquement à la taille d’un large éventail d’appareils, garantissant ainsi une expérience utilisateur optimale.



« Nos clients ont hâte de découvrir cette nouvelle fonctionnalité qui complètera et apportera une réelle valeur ajoutée aux solutions Traveldoo. Contrairement aux autres solutions disponibles sur le marché dont les rapports sont statiques et les fonctionnalités peu intuitives et nécessitant le recours à des experts pour analyser les données, la solution Traveldoo Insight a été conçue pour être flexible, accessible à tous et dynamique. », ajoute Suganya Sivasubramanian, experte en BI chez Traveldoo, qui supervise le projet.



Fonctionnalités et avantages principaux



Données personnalisées par profil : grâce aux données, les utilisateurs peuvent rapidement accéder aux indicateurs clés de performance personnalisés d'après leur profil et leurs responsabilités.



Mises à jour en temps réel : les utilisateurs peuvent programmer automatiquement l'envoi de rapports ou des messages d'alerte, afin de promouvoir l'action et garantir la circulation des données dans l'entreprise.



Tableaux de bord prêts à l’emploi : des visualisations dynamiques et interactives permettent d'identifier rapidement et de suivre les tendances et les habitudes.



Partage et collaboration : les utilisateurs peuvent commenter, modifier, télécharger et partager les tableaux de bord pour générer des statistiques exploitables basées sur des données sous-jacentes.



Simplicité d'utilisation : Traveldoo Insight a été conçue pour tous les utilisateurs métiers de l’entreprise, les analystes et les passionnés des données.



Partenaire de choix : cette solution proposée par Traveldoo est développée par Tableau Software, l'un des leaders mondiaux dans les analyses et le traitement des données, garantissant ainsi l'excellence de ce module de BI