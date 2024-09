Trust ‘24 : Precisely accueille les dirigeants et professionnels de la data à découvrir les dernières tendances sur l’intégrité des données et à renforcer leur préparation à l’IA

Precisely, le leader mondial de l’intégrité des données, annonce le programme de l'événement Trust ‘24 consacré à l’intégrité des données et qui se déroulera à la fois en ligne et en présentiel tout au long du mois d’octobre. Trust ’24 a pour vocation de présenter aux professionnels de la data du monde entier les dernières recherches, innovations et perspectives d’experts sur la confiance que les entreprises peuvent accorder aux données et à leur utilisation de l’IA.



Les participants auront l’occasion d’entendre les plus brillants experts en données, analytique et intelligence artificielle, parmi lesquels Zack Kass, Futurist et Former Head of GTM Strategy chez OpenAI, qui prononcera un discours liminaire percutant intitulé « L’avenir de l’IA, un dilemme pour les innovateurs » (The Innovator’s Dilemma, Navigating our AI Future).



« La technologie évolue à un rythme effréné, et l’IA repousse encore ces limites, déclare Zack Kass. Dans ce contexte, comment les entreprises peuvent-elles conserver une longueur d’avance et transformer des incertitudes en opportunités ? Lors de l’événement Trust ’24, j’aurai le plaisir de partager les enseignements tirés de mon expérience et échanger avec les participants sur de nouvelles idées concernant les apports potentiels de l’IA. »



Outre les exemples concrets de réussite présentés par des entreprises de premier plan, Trust ’24 sera marqué par les points forts suivants :



Une plongée exclusive dans le rapport 2025 Outlook: Data Integrity Trends and Insights : Josh Rogers, CEO de Precisely, prononcera un discours et animera une table ronde en compagnie d’un groupe d’experts à propos des conclusions de l’étude concernant les tendances émergentes, publié en collaboration avec LeBow College of Business de l'université de Drexel (Drexel LeBow). Le panel d’experts sera composé de :

Murugan Anandarajan, PhD, Senior Associate Dean à l’Université Drexel LeBow ;

Sanjeev Mohan, Principal Analyst, SanjMo, et ancien analyste du cabinet Gartner ;

Tendü Yoğurtçu, PhD, CTO de Precisely.

2024 Data Integrity Awards : des organisations renommées représentant une source d’inspiration seront mises à l’honneur pour leurs efforts en termes d'intégrité des données. Ils partageront leur expérience en matière d’impact métier, de succès dans l’utilisation de l’IA et de réalisations pour le bien sociétal.

Tendances et innovations dans le domaine de l’intégrité des données : Chris Hall, Chief Product Officer de Precisely, lèvera le voile sur les dernières technologies de pointe et partagera des réflexions sur comment obtenir des données précises, cohérentes et contextuelles pour des résultats positifs en matière d’IA et d’analytique avancée.



Bonnes pratiques et conseils d’experts pour révéler la valeur de données fiables : plusieurs sessions en petits groupes seront consacrées à certains des défis les plus importants dans le domaine des données : stratégies clés pour préparer les données pour l’IA ; amélioration de l’accessibilité aux données grâce aux architectures Data Mesh et Data Fabric ; avenir de l’automatisation des processus SAP, etc.



« Selon notre dernière étude, 67 % des entreprises amenées à prendre des décisions cruciales n’accordent qu’une confiance limitée à leurs données. C’est pourquoi le thème de Trust ’24 est plus pertinent que jamais, explique Kevin Ruane, CMO de Precisely. Notre Data Integrity Summit annuel est devenu un événement incontournable pour toute organisation cherchant à tirer de la valeur de ses données et de ses initiatives métier. Cette année, nous sommes ravis de réunir une programmation inspirante de pionniers du secteur, de leaders d'opinion visionnaires et de cas concrets de réussite afin d'apporter des connaissances transformatrices à la communauté des professionnels de la donnée du monde entier. »



Le sommet commencera le 8 octobre au LeBow College of Business de l'université Drexel à Philadelphie et sera suivi d'un événement virtuel les 15 et 16 octobre. Des événements locaux seront organisés à Paris, Londres, Francfort, Singapour et Sydney.



Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour en savoir plus sur chaque évènement et rejoignez vos homologues pour découvrir les dernières tendances, études et innovations en matière d’intégrité des données.