Veeam renforce son alliance stratégique avec Everpure pour offrir la résilience DataAI à l’échelle de l’entreprise

Veeam® Software, l’entreprise de confiance pour les données et l’IA, annonce, à l’occasion de la conférence Pure//Accelerate, une expansion majeure de son alliance stratégique mondiale avec Everpure. Cette nouvelle étape, marquée par une série d’innovations conjointes, dévoile les dernières avancées en matière de cyberrésilience intégrée et de résilience DataAI, la convergence de la protection des données, de la cybersécurité et de l’intelligence artificielle pour garantir la sécurité et la restauration des systèmes face à des menaces évoluant à la vitesse des machines, aux erreurs des agents d’IA autonomes et aux ransomwares, tout en répondant aux exigences de conformité et de qualité des données.



À l’origine, la résilience des données consistait à pouvoir résister aux erreurs humaines ou aux catastrophes naturelles. Aujourd’hui, les organisations sont confrontées à des menaces multiples et combinées qui évoluent bien trop vite pour être gérées manuellement par des équipes IT. Ensemble, Veeam et Everpure capitalisent sur l’élan de leur alliance pour définir une feuille de route intégrée en matière de résilience couvrant Everpure Enterprise Data Cloud (EDC) et Kubernetes. Cette feuille de route combine les flux de travail fondés sur les anomalies déjà disponibles, l’intégration d’EDC à l’échelle des flottes prévue dans Veeam Data Platform v13.1, et des services de cyberrésilience fournis par des partenaires de confiance pour réduire la complexité opérationnelle et renforcer la confiance dans les capacités de reprise à l’échelle de l’entreprise.



« Désormais, la résilience exige plus qu’une simple restauration. Elle demande une restauration fiable, c’est-à-dire la capacité de restaurer des données propres, conformes, correctement gouvernées et prêtes à l’emploi », explique John Jester, Chief Revenue Officer (CRO) chez Veeam. « Avec Everpure, nous faisons progresser la résilience DataAI en combinant une intégration approfondie de la plateforme avec des flux de travail intelligents qui aident les clients à détecter les menaces plus tôt, à limiter leur impact et à se rétablir avec précision, afin d’opérer en toute confiance dans un environnement façonné par les ransomwares, les attaques à vitesse machine et l’IA agentique. »



« Nos clients développent des environnements de données mondiaux sur Everpure Enterprise Data Cloud. La protection de leurs données devrait être le dernier de leurs soucis », souligne Patrick Finn, Chief Revenue Officer, Everpure. « Au cours de l’année écoulée, Veeam et Everpure sont passés d’intégrations individuelles à une alliance globale couvrant les services managés, la sécurité dotée d’IA et la gestion des flottes. En faisant des flottes Everpure un composant pleinement intégré à la solution Veeam, et en fournissant des services de cyberrésilience via notre écosystème de partenaires, nous réduisons la complexité opérationnelle tout en jetant les bases d’environnements plus intelligents, automatisés et résilients. »



Nouvelle intégration de la gestion des flottes EDC



Porté par l’intégration prochaine de la gestion des flottes EDC à la solution Veeam, ce développement conjoint entre Veeam et Everpure étend la résilience, la faisant passer d’une intégration limitée à un seul système à une visibilité et un contrôle à l’échelle de la flotte. Cette évolution permettra aux entreprises de standardiser leur protection, de réduire la charge opérationnelle et de renforcer la confiance dans leur capacité de reprise à mesure que leurs environnements de données évoluent – un fondement essentiel pour une résilience ciblée et une application cohérente des politiques.



La gestion des flottes EDC, qui devrait être intégrée à Veeam Data Platform v13.1, permettra aux clients de :



S’enregistrer une seule fois et gérer les opérations à l’échelle de la flotte en enregistrant une flotte Everpure et en automatisant la découverte des baies de stockage supplémentaires et des objets associés.

Réduire la prolifération des configurations grâce à une visibilité consolidée sur l’inventaire (volumes, instantanés de stockage, datastores, etc.) pour favoriser une conception plus cohérente des politiques.

Accroître la confiance dans le périmètre de protection à mesure que l’infrastructure évolue, en contribuant à garantir que les nouvelles ressources sont découvertes et protégées sans intervention manuelle supplémentaire.



Extension de la protection des données Kubernetes : Portworx by Everpure et Kasten by Veeam



Veeam et Everpure étendent également leur collaboration aux environnements cloud-natifs grâce à l’intégration de Kasten et Portworx, leurs solutions respectives. Les deux entreprises font converger le stockage Kubernetes et la gestion des données natives de Kubernetes pour aider les clients à protéger, migrer et restaurer les applications conteneurisées dans des environnements hybrides et multicloud.



Prévue pour le troisième trimestre 2026, l’intégration de Portworx et de Kasten offrira plusieurs avantages :



Protection basée sur des règles pour les workloads Kubernetes utilisant le stockage persistant de Portworx

Opérations cohérentes au niveau applicatif pour les applications conteneurisées avec état

Workflows simplifiés pour la mobilité et la reprise après sinistre dans les environnements Kubernetes



Adoption et modèle de déploiement : cyberrésilience as-a-service



Dans le cadre de l’évolution de l’alliance entre Veeam et Everpure au-delà des intégrations ponctuelles, les deux entreprises continuent d’étendre l’offre de cyberrésilience as-a-service pour permettre aux clients de bénéficier d’une cyberrésilience de niveau entreprise via un écosystème de fournisseurs de services managés (MSP) et d’intégrateurs système mondiaux (GSI) agréés et soigneusement sélectionnés. Cette offre a été conçue pour proposer une expérience de type cloud tout en conservant les données client sur site afin de répondre aux exigences de contrôle, de conformité et de souveraineté des données.



Principaux avantages actuellement disponibles auprès des MSP et GSI agréés :



Modèle de consommation de type cloud avec souveraineté des données sur site

Fourniture via des MSP/GSI validés avec des niveaux de service définis

Options de service alignées sur les SLA de reprise d’activité et les exigences de conformité de l’entreprise

Charge opérationnelle réduite grâce aux services managés fournis par les partenaires (surveillance, application des correctifs, gestion des politiques, etc.)



Intégration de Pure1 à l’API d’incidents Veeam



Nouvelle illustration concrète de leur capacité d’exécution, Veeam et Everpure ont récemment annoncé l’intégration de Pure1 à l’API d’incidents Veeam. D’ores et déjà disponible, cette nouvelle intégration permet aux équipes de réagir plus vite aux comportements de stockage suspects en déclenchant des flux de travail axés sur les anomalies. Ces flux favorisent des investigations plus précoces et une restauration mieux coordonnée, ce qui réduit les délais et les incertitudes lorsque chaque minute compte.



Ces innovations conjointes renforcent la capacité des clients à garantir des données fiables, sécurisées et restaurables dans des environnements hybrides, en combinant une gestion de la protection à l’échelle des flottes pour Everpure EDC, une cyberrésilience en mode consommation fournie par des partenaires de confiance, et une résilience native de Kubernetes avec Portworx et Kasten. Ensemble, Veeam et Everpure aident les entreprises à adopter la résilience DataAI, en alignant la cybersécurité sur les exigences de gouvernance et de qualité des données nécessaires au déploiement sécurisé de l’IA.