Google Cloud et ThoughtSpot étendent leur partenariat pour changer la donne de l’analyse des données dans le cloud

ThoughtSpot, un leader de la recherche et de l’analyse des données grâce à l’IA, annonce un renforcement de son partenariat avec Google Cloud pour faciliter l’analyse des données dans le cloud. Le lancement de Embrace for Google Cloud Platform est un développement clé dans la relation déjà existante de ThoughtSpot et de Google Cloud. Il permet aux entreprises d'utiliser ToughtSpot pour effectuer des recherches et des analyses assistées par de l’intelligence artificielle, directement dans Google BigQuery, sans déplacer ou mettre en cache leurs données.



Les entreprises ont aujourd’hui un besoin fondamental de nouveaux moyens pour exploiter leurs données afin de se transformer et d'évoluer dans le paysage commercial moderne très compétitif. ThoughtSpot Embrace for Google Cloud offre une combinaison de vitesse, de scalabilité et de facilité d’utilisation pour les entreprises qui cherchent à exploiter leurs données dans l’optique d’accroître l’efficacité de leurs opérations et processus commerciaux, créer des expériences clients plus personnalisées et accroître leurs revenus.



Avec le lancement de ThoughtSpot Embrace for Google Cloud, les entreprises du monde entier peuvent immédiatement tirer parti de la puissance combinée de Google BigQuery et de l’analyse augmentée de ThoughtSpot pour donner à leurs collaborateurs la possibilité de trouver les réponses aux questions qu’ils se posent et l’information nécessaire pour prendre des décisions pertinentes.



L’interface de recherche de ThoughtSpot permet d'analyser des milliards de lignes de données en quelques secondes grâce à la puissance de Google BigQuery. Avec ThoughtSpot Monitor, les utilisateurs peuvent également suivre des indicateurs de performance clé et des mesures spécifiques. Le système les avertira automatiquement des changements en fonction de l'évolution des données stockées sur Google BigQuery. Grâce à ces informations recueillies et transmises aux utilisateurs de manière proactive, les entreprises peuvent identifier des opportunités inattendues ou, le cas échéant, corriger le tir plus rapidement et plus efficacement.



« Alors que nous utilisions divers outils d’analyse comme Cognos et Tableau, la combinaison de ThoughtSpot et de Google Cloud permet à notre équipe de savoir où et quand prendre des décisions. Ce qui prenait auparavant 15 à 20 minutes à un professionnel de la data peut être directement fait, aujourd’hui, en quelques secondes par nos équipes », explique Greg Capodagli, Marketing Manager, Mattel. « La facilité d'utilisation de ThoughtSpot alliée à Google Cloud fait la différence. Nos dirigeants peuvent se servir eux-mêmes, en temps réel, de l'analytique et obtenir directement des réponses à leurs propres questions au lieu d'attendre qu’un analyste leur trouve les réponses. »



« Les entreprises se tournent de plus en plus vers le cloud pour stocker, gérer et analyser leurs données », commente Manvinder Singh, directeur des partenariats chez Google Cloud. « Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec ThoughtSpot afin d’étendre les capacités de recherche et d’analyse à BigQuery, offrant ainsi aux clients des capacités supplémentaires pour tirer profit de leurs données. »



« Les entreprises ont plus de données à leur disposition que jamais. Le problème se pose cependant lorsqu’elles cherchent à transformer ces données en informations susceptibles de les aider à repenser la manière dont leurs activités fonctionnent. Le problème se pose toutefois lorsqu'elles cherchent à transformer ces données en informations susceptibles de modifier leur fonctionnement. Les solutions legacy d'analyse sont trop lentes et trop lourdes pour mettre en lumière le potentiel des données. » a déclaré Seann Gardiner, vice-président de Business Development & GM de Embrace chez ThoughtSpot. « Embrace for Google Cloud exemplifie un nouveau mode d’analyse de données cloud natif basé sur l’intelligence artificielle qui permet de changer la donne et d’accompagner la véritable transformation de nos clients. »