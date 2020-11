Les solutions HPC et IA de Dell Technologies permettent de réduire le temps de séquençage du génome de deux semaines à moins de huit heures

Dell Technologies (NYSE : DELL) annonce deux nouvelles solutions Dell EMC Ready et plusieurs partenariats avec des fournisseurs de services cloud HPC, visant à accélérer les innovations en matière d’IA et de calcul hautes performances dans les secteurs de la santé, des sciences de la vie et de l’industrie.



« Notre mission est de faire progresser et de démocratiser le calcul hautes performances (HPC) et l’IA, afin d’aider nos clients à façonner le monde de demain » explique Thierry Pellegrino, vice-président Data-Centric Workloads & Solutions chez Dell Technologies. « Avec nos nouvelles solutions et nos partenariats, nous rendons ces technologies innovantes accessibles à un nombre d’utilisateurs sans précédent. »



Faciliter les découvertes scientifiques avec Dell EMC Ready Solutions for HPC Genomics



Dell EMC Ready Solution for HPC Genomics est une nouvelle solution conçue et testée pour aider les entreprises à lancer leurs systèmes d’analyse génomique en production, de manière rapide et économique. Les blocs modulaires avec les serveurs Dell EMC PowerEdge, le réseau PowerSwitch et le stockage peuvent être configurés pour prendre en charge différents cas d’utilisations. La solution inclut également un logiciel spécialement développé pour la bio-informatique et la gestion des charges de travail.



Lorsque le séquençage génomique passe du laboratoire aux traitements destinés aux patients, la rapidité devient primordiale. Le Translational Genomics Research Institute (TGen) s’appuie sur des découvertes en matière de maladies communes et complexes, puis les transforme en traitements pour les patients. Le TGen exploite des volumes de données considérables et doit être en mesure de les transférer si besoin, de les protéger et de les gérer, tout en les traitant rapidement. Avec la solution Dell EMC Ready Solution for HPC Genomics, l’institut a pu réduire le délai de séquençage génomique de deux semaines à sept ou huit heures seulement.



« Il faut que les résultats cliniques arrivent le plus vite possible, pour permettre aux médecins de prendre des décisions rapidement. Il n’est pas question d’attendre deux, voire trois semaines » explique James Lowey, directeur informatique du TGen. « Grâce à la solution Dell EMC Ready Solution for HPC Genomics, les résultats sont plus pertinents d’un point de vue clinique et nous pouvons les obtenir le jour même, ce qui représente un avantage de taille pour les patients et leur famille. »



Accélérer la conception de produits avec Dell EMC Ready Solutions for Digital Manufacturing



Les ingénieurs d’aujourd’hui conçoivent des produits innovants à un rythme effréné qui continue d’augmenter. L’évaluation de divers scénarios fait partie intégrante de leur approche, mais ils sont souvent limités par le manque de rapidité des processus de modélisation et de simulation des nouvelles options.



La solution Dell EMC Ready Solution for Digital Manufacturing combinée aux appliances et logiciels Altair HyperWorks Unlimited en tant que service géré contribue à satisfaire les besoins croissants des entreprises en termes de calcul, et peut leur permettre de réaliser l’ensemble de leurs simulations à des tarifs abordables. Disponible sur site et dans le cloud, la solution offre également un accès facile aux serveurs Dell EMC PowerEdge, au réseau PowerSwitch et InfiniBand et au stockage Dell EMC PowerStore et PowerScale en option, pour aider les ingénieurs et les scientifiques à améliorer et à accélérer le processus de conception de produits.



Ainsi, Royal Enfield, la plus ancienne marque de motos en production continue, souffrait de la lenteur de ses processus complexes et dynamiques, ce qui l’empêchait de perfectionner la conception de ses produits. L’entreprise utilise désormais le nouveau service pour le pré-traitement et le post-traitement de la méthode des éléments finis et pour les analyses structurelles.



« Auparavant, il nous fallait trois à quatre jours pour terminer une exécution, mais à présent, nous pouvons en faire plusieurs en une journée » explique Rod Giles, responsable de l’ingénierie assistée par ordinateur et de la conception assistée par ordinateur chez Royal Enfield. « Grâce à ce service, nous pouvons influencer plus efficacement la conception de nos motos. Nous savons que le premier prototype sera correct, ce qui accélère considérablement le cycle de développement. »



Faire progresser le HPC dans le cloud avec le HPC et l’IA as a service, partout dans le monde



Le modèle as a service permet aux utilisateurs d’accéder à des ressources HPC dans le cloud, avec un tarif et un niveau d’engagement adaptés à leur projet. L’option de facturation à l’utilisation fait de cette offre une solution abordable pour la quasi-totalité des entreprises. Les équipes peuvent ainsi exécuter des charges de travail riches en données, y compris l’IA et les analyses de données haute performance, dans le cadre de nouveaux cas d’utilisation innovants.



Dell Technologies collabore dans ce cadre avec des fournisseurs HPC cloud leaders dans le monde entier afin de proposer des services gérés, des hébergements, des services de colocation et des ressources à la demande. Parmi ces nouveaux partenaires, citons DXC Technology dans la région Asie-Pacifique et au Japon, R Systems en Amérique du Nord et Verne Global pour la zone EMEA.



La solution Dell EMC Ready Solution for HPC avec Bright Cluster Manager (de Bright Computing) inclut une intégration VMware de la périphérie au cloud en passant par les data centers centraux. Le logiciel regroupe le provisionnement, la surveillance et la gestion du changement dans un outil unifié qui couvre l’ensemble du cycle de vie du cluster. La solution permet également à l’IT de créer des clusters complets à partir du serveur nu en quelques minutes seulement. Grâce au provisionnement cloud dynamique, les utilisateurs peuvent aussi créer un cluster dans le cloud ou y étendre leur cluster physique dans afin d’augmenter ses capacités.



Disponibilité



Dell EMC Ready Solutions for HPC Genomics est disponible dès aujourd’hui au niveau mondial

Dell EMC Ready Solutions for Digital Manufacturing avec Altair HyperWorks Unlimited en tant que service géré est disponible dès aujourd’hui au niveau mondial

Dell EMC Ready Solutions for HPC avec Bright Cluster Manager est disponible dès aujourd’hui