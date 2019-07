Nouvelles innovations de MicroStrategy 2019 pour une adoption maximale de l'analytique dans l'entreprise

MicroStrategy® Incorporated (Nasdaq : MSTR), fournisseurs mondial leader de l'Analytique d'Entreprise et des logiciels de mobilité, annonce la disponibilité de MicroStrategy 2019 Update 2, ajoutant de nouvelles fonctionnalités et produits pour MicroStrategy 2019, la première et seule plateforme d'entreprise au monde pour HyperIntelligence, la mobilité transformationnelle et l'analytique fédéré. Conçue pour révolutionner la façon dont les employés accèdent à leurs données critiques et collaborent, MicroStrategy 2019 Update 2 étend la portée d'HyperIntelligence pour développer une culture de la data capable de conduire de manière exponentielle la transformation numérique.



MicroStrategy 2019 Update 2 améliore considérablement les fonctionnalités de la plateforme MicroStrategy 2019. Plus précisément, la dernière mise à jour élargit la suite de produits HyperIntelligence de la plateforme pour dynamiser la navigation Web, accélérer l'accès à l'intelligence intuitive sur les appareils iOS et Android, et ajouter des fenêtres de données contextuelles aux e-mails sur Outlook. La nouvelle mise à jour apporte également de puissantes améliorations conçues pour augmenter la productivité des utilisateurs sur les outils de BI les plus répandus tels que Tableau, Power BI et Qlik, mettant ainsi les informations fiables entre les mains d'un plus grand nombre d'utilisateurs de l'entreprise. Cette année, MicroStrategy 2019 a obtenu les meilleures notes pour quatre cas d'utilisation dans le rapport 2019 Gartner Critical Capabilities for Analytics and Business Intelligence Platforms[1].



HyperIntelligence va au-delà des tableaux de bord pour influencer la culture d'entreprise



Malgré de nombreux investissements dans l'Analytics, les entreprises se heurtent à une problématique majeure d'adoption de leurs applications par tous leurs employés, notamment les collaborateurs métiers. Ces profils d'utilisateurs doivent souvent naviguer dans un écosystème technologique complexe et passer au crible des applications ou données stockées dans différent systèmes, ce qui freine la généralisation d'une culture axée sur les données au sein de l'organisation.



« L'HyperIntelligence crée un environnement unique pour les utilisateurs tout au long de leur journée en injectant des informations précieuses dans leur champ de vision », explique Michael J. Saylor, CEO de MicroStrategy Incorporated. « Cela a une répercussion sur la façon dont les gens prennent des décisions, en les reliant les uns aux autres et aux produits, aux clients et aux paramètres fondamentaux qui comptent le plus pour leur entreprise. Nous utilisons MicroStrategy 2019 en interne, ce qui a suscité la curiosité et inspiré la collaboration dans toute l'entreprise. Nous assistons à la naissance d'une toute nouvelle série de cas d'utilisation qui ont le potentiel de déclencher des décisions plus rapides et meilleures et de transformer complètement la culture d'entreprise. Essentiellement, nous croyons qu'il s'agit d'une transformation numérique. »



Des aperçus contextuels apparaissent aux utilisateurs dans leurs flux de travail naturels



L'HyperIntelligence injecte de l'analytics dans les applications que les gens utilisent tous les jours - la suite G de Google, Microsoft Office 365, les applications SaaS telles que Salesforce, Workday et Atlassian, les applications populaires de productivité mobile, et plus - et fournit des informations pertinentes et contextuelles adaptées à chaque individu. Avec MicroStrategy 2019 Update 2, les personnes en déplacement peuvent facilement obtenir des informations contextuelles sur leurs applications et périphériques favoris avec HyperIntelligence pour Office et HyperIntelligence pour Mobile. Plutôt que de rechercher des informations dans plusieurs systèmes d'entreprise, les utilisateurs peuvent obtenir des informations vitales sur les réunions à venir en temps réel et trouver rapidement des données en utilisant leurs appareils iOS et Android. La mise à jour introduit un certain nombre d'améliorations et de nouveaux produits, notamment :



HyperIntelligence pour le Mobile, s'adresse aux utilisateurs d'appareils mobiles Android et d'appareils iOS. La mise à jour 2 inclut une application autonome HyperIntelligence pour Android qui fonctionne à la fois sur les tablettes et les smartphones et prend en charge la recherche dans les applications et les notifications par calendrier. L'application HyperIntelligence pour Mobile peut être téléchargée via Google Play et de l'AppStore d'Apple.



HyperIntelligence pour Office, pour les utilisateurs de Microsoft Office, en particulier Outlook. HyperIntelligence peut enrichir les e-mails dans Microsoft Outlook afin d'apporter des aperçus contextuels sans clics aux millions d'utilisateurs actifs d'Outlook et applications Web. Ce nouveau produit permet aux utilisateurs de trouver des informations pertinentes et contextuelles dans leurs e-mails et leurs flux de travail basés sur Outlook grâce aux cartes HyperIntelligence. Les KPIs sont consolidés dans des cartes qui apparaissent aux utilisateurs dans leur application Outlook. Les cartes sont accessibles via un tout nouveau module d'extension pour les clients Web et de bureau Outlook pour Windows PC et Mac.



HyperIntelligence pour le Web, qui introduit des cartes améliorées avec plus de modèles prêts à l'emploi qui incluent maintenant des liens dynamiques vers des URLs. Non seulement les utilisateurs peuvent voir des informations contextuelles sur leurs applications Web, mais ils peuvent également gérer les workflows en reliant directement d'autres applications.



« Nous avons récemment adopté MicroStrategy 2019 et avons été très impressionnés par certains des nouveaux produits et fonctionnalités comme Platform Analytics et Library », déclare David Friedman, responsable BI, B&H Photo. « Dans l'ensemble, MicroStrategy 2019 est une amélioration significative en termes d'apparence, de vitesse et de performance. »



« Avec MicroStrategy 2019, nous donnons à nos utilisateurs une vision en temps réel de la situation », déclare Carl Lambert, Vice-président P&C Business Intelligence et Chief Data and Analytics Officer, The Co-operators Group Limited. « MicroStrategy 2019 a un impact clair sur la façon dont nous consommons l'information dans le processus de prise de décision et soutient notre transformation vers une organisation axée sur la compréhension, nous donnant un réel avantage compétitif. »



Des améliorations qui renforcent, optimisent et sécurisent d'avantage MicroStrategy 2019



MicroStrategy 2019 Update 2 ajoute plus de puissance à MicroStrategy pour Tableau, MicroStrategy pour Power BI et MicroStrategy pour Qlik et fournit des connecteurs optimisés pour supporter des volumes de données plus volumineux. Les utilisateurs de Tableau et Power BI peuvent désormais se connecter à l'Enterprise Semantic Graph™ de MicroStrategy et accéder jusqu'à 4 millions de lignes avec 30 colonnes de données fiables. Les utilisateurs Qlik peuvent accéder jusqu'à 2 millions de lignes avec 10 colonnes de données fiables. Ces puissantes améliorations apportées à la plateforme permettent aux utilisateurs d'accéder rapidement à de plus grandes quantités de données grâce à l'outil de leur choix et de bénéficier d'une plus grande évolutivité, performance et gouvernance.



La mise à jour de MicroStrategy 2019 présente plus de 400 améliorations et corrections signalées par les clients, rendant la plateforme plus rapide, plus stable et plus sûre. Elle ne nécessite pas de mise à jour des métadonnées ni d'installation complète de la plateforme et peut être facilement déployée sur la plateforme MicroStrategy 2019.



« Nous sommes extrêmement fiers de notre technologie inédite car nous pensons qu'elle offre aux entreprises un moyen facile d'adopter davantage les outils d'analytics », déclare Tim Lang, Senior Executive Vice President & CTO, MicroStrategy Incorporated. « Nous offrons à nos clients une expérience d'analyse unique et contribuons à un plus haut niveau d'inter-connectivité et de productivité pour l'entreprise »