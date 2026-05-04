Sage rachète Doyen AI pour aider les PME à adopter plus rapidement l'IA

Sage, un leader des technologies comptables, financières, RH et de paie pour les petites et moyennes entreprises (PME), a récemment acquis Doyen AI, une entreprise fondée en 2024 spécialisée dans l'utilisation de l'IA pour accélérer, simplifier et optimiser l'onboarding des clients et la mise en œuvre des solutions pour les équipes financières.



Cette acquisition renforce la stratégie IA et innovation de Sage en élargissant sa capacité à proposer des solutions basées sur l'IA. Cela permet aux clients de gagner du temps et de rentabiliser plus rapidement leur investissement, tout en garantissant la précision, la traçabilité et le contrôle indispensables aux processus financiers et comptables stratégiques.



Des implémentations basées sur l'IA qui réduisent l'effort et accélèrent le temps de création de valeur



L'une des principales difficultés rencontrées lors du parcours d'onboarding des clients réside dans le processus manuel d'extraction, de mapping et de validation des données financières lors des migrations.



Cette étape peut prendre plusieurs semaines et constitue souvent l'une des principales causes de retard dans la mise en œuvre. Doyen AI apporte des fonctionnalités d'IA qui simplifient et accélèrent ces flux de travail complexes :



Migration et validation des données financières

Mapping intelligent des plans comptables, des dimensions et des regroupements de comptes

Assistance à la configuration adaptée aux besoins spécifiques du client

Interaction en langage naturel permettant aux responsables de la mise en œuvre de s'adapter rapidement à chaque entreprise



En automatisant et en simplifiant ces étapes, Doyen AI contribue à rendre les migrations plus rapides et plus précises, allégeant ainsi la charge de travail tant pour les clients que pour les partenaires. Elle a démontré qu'elle pouvait rendre plus efficaces les étapes les plus lentes des migrations clients, transformant des semaines de travail en quelques jours seulement. En réduisant les efforts nécessaires à la gestion, au mapping et à la vérification des données, Sage s'attend à ce que cette fonctionnalité accélère considérablement les déploiements, favorise une adoption plus rapide des nouvelles fonctionnalités et permette aux clients de tirer pleinement parti de leurs solutions Sage.



Dan Miller, EVP, Financials & ERP Division, chez Sage, déclare : « Il s'agit d'une excellente opportunité stratégique pour Sage. Pour de nombreuses entreprises, la complexité de la migration et de la mise en œuvre constitue l'un des principaux obstacles au choix d'un nouveau système financier. Doyen AI renforce notre capacité à surmonter cet obstacle grâce à des fonctionnalités de migration et de mise en œuvre basées sur l'IA, aidant ainsi nos clients, nouveaux comme existants, à adopter Sage plus rapidement, à être opérationnels plus tôt et à tirer parti de la solution plus vite. »



Alex Holub, PDG de Doyen AI, affirme : « Nous avons créé Doyen AI pour éliminer les obstacles liés à l'une des étapes les plus difficiles de la finance : la mise en œuvre d'une solution. Rejoindre Sage nous permet d'étendre cette mission à un nombre bien plus important de clients et de partenaires. Ensemble, nous pouvons accélérer la rentabilisation en simplifiant la migration, le mapping et la configuration des données, tout en gardant la validation et le pilotage humain au cœur de chaque étape. »



Renforcement des capacités implémentation de Sage grâce à l'IA



Doyen AI a été fondée par une équipe aguerrie et dotée d'une expertise approfondie en IA, alliant une formation de pointe en recherche sur l'IA et l'apprentissage automatique à une expérience éprouvée dans la conception et le déploiement à grande échelle de solutions d'IA pour les entreprises. Cette acquisition apporte de nouvelles capacités d'IA à Sage, contribuant ainsi à améliorer les résultats pour les clients, à fournir aux partenaires de meilleurs outils d'implémentation et à favoriser une innovation plus rapide, tout en renforçant encore l'expertise de Sage dans le domaine de l'IA.