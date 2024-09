Salesforce accélère son expansion dans l'IA avec Zoomin

Grâce aux capacités de Zoomin, Salesforce Data Cloud pourra exploiter plus rapidement les données non structurées pour alimenter les agents IA, en les rendant plus personnalisés et capables de s’adapter au contexte de chaque interaction client. Désormais, Agentforce de Salesforce atteint de nouveaux niveaux d'intelligence, permettant aux clients de créer une IA capable de fournir des réponses et des actions basées sur les données en temps réel. L'IA se hisse enfin à la hauteur des attentes individuelles de chaque client. L'acquisition devrait être finalisée au quatrième trimestre de l'exercice fiscal 2025 de Salesforce (entre le 1er novembre 2024 et le 31 janvier 2025), sous réserve des conditions de clôture habituelles.



“Les données non structurées représentent une ressource précieuse pour nos clients, car elles permettent d'améliorer les agents IA et l'expériences client. L'expertise de Zoomin accélérera l'innovation de Data Cloud, offrant ainsi plus de valeur à Agentforce”, reconnait Rahul Auradkar, vice-président exécutif et directeur général de Data Cloud chez Salesforce.



En intégrant les capacités de Zoomin, Salesforce pourra développer de nouvelles applications pour ses clients à travers différents points de contact. Par exemple, les utilisateurs de Service Cloud pourront tirer parti des connaissances disponibles pour automatiser les échanges avec les clients et améliorer l'assistance d'Agentforce pour les équipes de support. De plus, les équipes de support seront en mesure de collaborer avec les agents pour résoudre les problèmes plus rapidement, améliorer la satisfaction client et réduire les coûts opérationnels.



“Nous sommes à la fois honorés et ravis de nous associer à Salesforce, qui représente une étape logique dans notre partenariat de longue date et qui évolue au fil des années”, a reconnu Gal Oron, PDG de Zoomin. “Alors que les entreprises accélèrent leur transformation en matière d'IA, notre mission est de les accompagner et de veiller à ce que l'IA puisse pleinement tirer parti des données disponibles. En intégrant le leader mondial du CRM intégré à l'IA, nous permettrons à nos clients d'exploiter leurs données d'entreprise existantes de manière innovante, bien au-delà de ce qu'ils auraient pu imaginer”.



Zoomin est un partenaire de Salesforce disponible sur la place de marché AppExchange depuis 2018. L’entreprise fait également partie du portefeuille de Salesforce Ventures depuis 2019. Grâce aux partenariats existants entre Salesforce et Zoomin, des centaines de clients de Salesforce utilisent déjà les solutions de Zoomin pour offrir des expériences intuitives à leurs clients, partenaires et employés.



Cette transaction ne modifie pas actuellement les prévisions de résultats financiers de Salesforce, fournies en août 202. Les détails financiers de la transaction ne seront pas divulgués.