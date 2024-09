Salesforce dévoile une mise à jour de Tableau Einstein pour intégrer les agents IA autonomes sur sa plateforme analytique

Salesforce dévoile Tableau Einstein, une plateforme d’analytique visuelle repensée, optimisée par l’IA, et enrichie à l’aide d’agents IA analytiques. Tableau Einstein met la puissance de la Business Intelligence (BI) et de l’analytique à la portée de celles et ceux qui souhaitent travailler avec les données de manière évolutive, efficace et plus pertinente. La plateforme est conçue pour intégrer les données et informations utiles directement dans les processus de l’entreprise, afin que les employés puissent s’appuyer sur ces données de manière naturelle pour accomplir leurs tâches quotidiennes. Tableau Einstein étant connecté avec l’ensemble de la plateforme Salesforce, n’importe quelle équipe peut s’appuyer sur les enseignements tirés de leurs processus analytiques pour prendre plus rapidement et plus efficacement des décisions stratégiques.



Avec Tableau Einstein, les architectes et analystes de données peuvent créer des modèles sémantiques avec des Agents intégrés à leur flux de création, et appliquer automatiquement les relations recommandées entre objets pour fournir plus de contexte et enrichir les définitions. Une nouvelle place de marché dédiée permettra aux développeurs de créer, réutiliser et partager plus facilement des applications et ressources analytiques dans l’ensemble de leur entreprise, et de profiter d’une solution Tableau Public étendue.



De plus, grâce à l’IA générative, Tableau Einstein profite également aux équipes métiers qui, jusqu’ici, devaient attendre que leurs collègues analystes de données extraient les informations auxquels ils avaient besoin d’accéder rapidement. Ainsi, un agent de service client peut récupérer directement dans Service Cloud des tableaux de bord à jour et personnalisables mettant en évidence les dossiers de support client nécessitant d’être confiés à des responsables, ou assurer un suivi des objectifs personnels, y compris de l’attrition au sein des équipes. Les équipes RH peuvent également se connecter à l’outil de gestion des effectifs de leur choix et consulter les mêmes indicateurs d’attrition sur tous les départements, grâce aux API Tableau Einstein, afin d’identifier en toute simplicité de futurs besoins en main-d’œuvre. Ainsi, tout le monde pourra collaborer sur plusieurs ressources (sources de données, modèles, visualisations et tableaux de bord) à l’aide d’un environnement de travail contrôlable par glisser-déposer, ce qui permettra d’offrir une meilleure visibilité à ces ressources ainsi que de favoriser la confiance envers les données en interne.



81 % des responsables informatiques affirment que les silos de données entravent la transformation numérique de leur entreprise, et 94 % des dirigeants pensent qu’ils devraient tirer davantage de valeur de leurs données. De plus, actuellement, seuls 30 % des salariés s’appuieraient sur des données pour prendre des décisions. Tableau Einstein peut rendre ce processus efficace en intégrant et en affichant naturellement des données contextuelles et des informations qualifiées (y compris issues de Salesforce et d’applications tierces) à l’interface de leurs outils.



Tableau Einstein est conçu pour promouvoir l’analytique libre-service et l’agilité en tirant parti des avantages du cadre de métadonnées partagé de Salesforce.



La plateforme offre :



Des agents autonomes et des assistants IA conçus pour l’analytique moderne, rendue possible à l’aide des solutions phare de Tableau – Tableau Agent (ex-Einstein Copilot for Tableau) et Pulse. Pulse utilise l’IA pour identifier de manière autonome des indicateurs critiques et les présenter de manière contextualisée aux utilisateurs au sein de leurs applications, y compris Slack, leurs e-mails et les clouds Salesforce. Tableau Agent et Pulse permettent aux utilisateurs d’interroger ces données en langage naturel, fournissant en retour des réponses visuelles et descriptives qui sont traduites en actions concrètes au sein d’une application. Les agents analytiques gérer des processus intégrés et déclencher des actions grâce à des centaines de endpoints API prédéfinis. En outre, lorsqu’associé aux clouds Salesforce, Tableau Einstein bénéficie alors d’indicateurs préconfigurés et de capacités d’IA prédictive et générative qui permettent non seulement de prévoir de futures tendances, mais aussi de suggérer des actions concrètes en fonction de ces prédictions.

Tableau Semantics, qui enrichit les données destinées à l’IA générative et l’analytique en leur apportant du contexte et un sens, afin d’améliorer la découverte et la compréhension des données pertinentes. Les utilisateurs bénéficieront ainsi d’un espace pour créer et gérer leurs indicateurs, dimensions, relations et autres objectifs. L’association entre BI traditionnelle et IA assure la cohérence et la fiabilité des informations, désormais ancrées sur une solide compréhension de l’activité du client. Ainsi, les informations générées sur un compte pour un représentant du service client seront ancrées sur les enregistrements portant sur les appels récents auprès de l’équipe de support client, et sur les achats et retours de produits, afin que l’IA soit en mesure de générer des réponses plus nuancées et pertinentes.

Des données en temps réel, et dont la présentation peut s’adapter à chaque point de contact pour créer des expériences connectées et cohérentes. Grâce à l’étroite intégration avec Data Cloud, et à des capacités d’automatisation et d’optimisation basées sur des métadonnées (y compris pour les processus de préparation et de gestion de la qualité des données), les informations peuvent être intégrées aux workflows sur n’importe quel canal, et quel que soit le département. Les équipes marketing, commerciales, ou encore de service client peuvent ainsi accéder à, et réutiliser des indicateurs cohérents, personnalisables et fiables, afin d’obtenir une compréhension globale et approfondie des cycles de vie et de la satisfaction des clients, à chaque interaction (des publicités en ligne aux caisses en magasin)

Une architecture composable et des ressources réutilisables, tout cela sur une plateforme ouverte et pilotée par des API. Il est ainsi possible de créer des Agents analytiques à utiliser pour n’importe quel cas d’usage en entreprise, et extensibles à d’autres applications tierces. De nouvelles fonctionnalités destinées aux places de marché permettront également de partager, de découvrir et d’utiliser des modèles de données et des ressources analytiques en interne au sein d’une organisation, ou de les mettre à disposition via une plateforme Tableau Public étendue. En d’autres termes, plus de fonctionnement en silo pour les utilisateurs : les ressources créées par leurs pairs peuvent être partagées et réutilisées pour améliorer leur efficacité.

« Nous assistons actuellement à une révolution de l’IA ancrée sur l’autonomie qui vise à améliorer la compétitivité des entreprises, et les expériences clients et employés qu’elles proposent. Les agents IA autonomes s’appuient sur une IA performante pour mettre à disposition des salariés les données et les actions qui leur seront utiles au quotidien. Il s’agit là du nouveau paradigme de l’efficacité en entreprise et l’avenir de l’analytique », explique Ryan Aytay, Président-directeur général de Tableau. « Il n'est plus nécessaire de savoir jouer avec les silos de données ou d'être un expert de la donnée pour obtenir les informations qui vous seront utiles pour accomplir vos tâches ; les données et les informations sont désormais à la portée de tous. Avec Tableau Einstein, vous pouvez désormais obtenir des informations de manière proactive et intuitive là où vous travaillez et prendre des décisions plus rapidement. »



Disponibilité :



Certains services Tableau Einstein sont immédiatement disponibles via Tableau+, et seront disponibles ultérieurement à la fois en tant que produits autonomes et comme composantes d’autres produits Salesforce (Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud ou encore Commerce Cloud).