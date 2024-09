Salesforce dévoile une nouvelle version de Data Cloud qui révolutionne l'expérience client grâce à l'analyse de données non structurées

Salesforce, le leader mondial des solutions de gestion de la relation client intégrées à l'IA, annonce une nouvelle version de Data Cloud qui transforme radicalement l'exploitation des données d'entreprise, notamment non structurées.



Les innovations apportées à Data Cloud améliorent considérablement la capacité des entreprises à transformer leur expérience client à l’aide des données et de l’IA. La plateforme prend désormais en charge le traitement natif du contenu audio et vidéo, comme les webinaires et les appels, afin d’offrir des informations approfondies sur les clients. Ces nouvelles fonctionnalités de recherche tiennent compte du contexte du client et accélèrent la découverte d’informations ; l’activation de données en temps réel permet de s’adapter instantanément à l’évolution des besoins des clients ; et des fonctionnalités supplémentaires de sécurité et de gouvernance permettent de protéger les opérations et d’éviter toute exposition inutile des données à grande échelle. Des sociétés telles que The Adecco Group, Aston Martin, FedEx, ou encore Kawasaki Motors Corp. ont fait de Data Cloud un pilier pour renforcer leurs relations clients, augmenter leur productivité et améliorer leurs indicateurs clés de performance.



« À l’heure de l’IA, les données et métadonnées clients valent de l’or pour les entreprises », déclare Rahul Auradkar, vice-président exécutif et directeur général de Data Cloud chez Salesforce. « Chaque jour, de plus en plus d'entreprises utilisent Data Cloud pour unifier toutes leurs données (interactions clients, utilisation des produits, données IoT, analyses des réseaux sociaux, ...etc). Objectif : obtenir des informations plus approfondies sur les clients, sur tous les points de contact et canaux de leur parcours. Parce que Data Cloud constitue le coeur de Salesforce, les entreprises peuvent agir sur les données pour créer les expériences client les plus personnalisées et les plus significatives. »



Innovations majeures :



Traitement des données non structurées : Data Cloud permet désormais le traitement natif de contenus audio et vidéo, déverrouillant ainsi 90% des données clients inexploitées. Cela offre aux entreprises des insights précieux à partir d'appels, de webinaires et d'autres sources, facilitant une analyse approfondie des interactions clients.

Sécurité et gouvernance des données : De nouvelles fonctionnalités renforcent la sécurité et la gouvernance, incluant le balisage et la classification automatisés des données. La solution "Private Connect" permet un partage sécurisé avec des clouds publics, garantissant que seules les personnes autorisées accèdent aux informations sensibles.

Recherche et intégration avancées : La recherche hybride combine la recherche vectorielle et par mots-clés pour une découverte rapide d'informations pertinentes. Data Cloud One facilite l'intégration de plusieurs instances Salesforce sans codage, offrant une vue à 360 degrés des clients et améliorant la personnalisation des expériences client.

« À l’heure où nous cherchons à croître et à prospérer en profitant de l’avènement de l’IA, Salesforce nous permet de réunir nos données fiables provenant de l’ensemble de notre entreprise, afin d’offrir des expériences de qualité et sur mesure à chaque client actuel et futur d’Aston Martin, conformément à leurs attentes », déclare Matthew Randall, responsable des logiciels et des intégrations chez Aston Martin



« En tant que société spécialisée dans le recrutement, la dotation en personnel et le conseil, nous permettons aux talents de découvrir les entreprises et les opportunités les plus passionnantes du monde. Chaque jour, 700 000 personnes reçoivent des opportunités épanouissantes adaptées à leurs compétences. Nous redéfinissons le monde professionnel de demain en offrant aux recruteurs des expériences enrichies grâce à l’IA, et en fournissant aux employés les données adéquates au bon moment. Aujourd’hui, Data Cloud offre à 27 000 employés un accès transparent à des informations clés pour trouver des rôles spécialement adaptés à des rôles spécifiques », déclare Caroline Basyn, directrice du numérique et responsable informatique de The Adecco Group.



A suivre : en complément des avancées significatives de Data Cloud, Salesforce renforce son engagement envers l'avenir du travail. En effet, l’entreprise annonce un investissement de plus de 50 millions de dollars pour offrir des formations pratiques et des certifications gratuites en IA jusqu'en 2025. Cette initiative vise à préparer les professionnels aux emplois de demain, soulignant l'approche globale de Salesforce qui allie innovation technologique et développement des compétences.



Disponibilités



Immédiate :



Customer Managed Keys

Sub-Second Real-time Layer peut être activé à l’aide du module de traitement en temps réel (moins d’une seconde) des événements liés aux profils de consommation.

MuleSoft Direct for Data Cloud sera disponible en version bêta à la fin septembre 2024, et peut être utilisé avec une licence MuleSoft Anypoint Platform.

La liste complète des connecteurs préconçus en disponibilité générale ou en version bêta peut être consultée dans la bibliothèque de connecteurs Data Cloud.



Octobre 2024 :



Actuellement en version pilote, le traitement de contenus audio et vidéo sera disponible en octobre.

Data Cloud One sera disponible en octobre.



Novembre 2024 :



Actuellement en projet pilote, Hybrid Search sera disponible en novembre.

AI Tagging & Classification entrera en version bêta en novembre.

Police Based Control entrera en version bêta en novembre.

Private Connect for Data Cloud entrera en version bêta en novembre.



Février 2025 :



Actuellement en projet pilote, Tableau Semantics entrera en disponibilité générale en février 2025.