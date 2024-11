Snowflake accélère sa plateforme avec de nouvelles capacités pour aider les entreprises à simplifier les données et l'intelligence artificielle

Le AI Data Cloud Snowflake (NYSE : SNOW), a annoncé lors de sa conférence annuelle BUILD 2024, des avancées pour sa plateforme permettant aux entreprises de rationaliser la gestion de leurs données et de l'intelligence artificielle afin d’accélérer la création de valeur. Aujourd'hui, Snowflake est une plateforme de référence pour les architectures de data lake, data warehouse, data lakehouse et de data mesh des entreprises, offrant un service unifié et entièrement géré qui élimine la complexité et la maintenance pour les utilisateurs.



« Nous offrons aux entreprises le choix dans la gestion de leurs patrimoines de données, et notre plateforme de pointe et nos capacités de gouvernance servent de base aux organisations pour construire des applications et modèles d'IA puissants à grande échelle, avec un contrôle et une flexibilité complets sur leurs données », a déclaré James Malone, Head of Data Storage and Engineering chez Snowflake. « Nos avancées continues autour d'Apache Iceberg et du nouveau Snowflake Open Catalog, ainsi que leurs intégrations faciles avec le Snowflake Horizon Catalog. Cela apporte une simplicité accrue aux architectures de données complexes des entreprises pour accélérer la création de valeur, tout en réduisant les étapes nécessaires pour utiliser et gouverner leurs architectures open lakehouse. »



Snowflake permet aux clients de libérer la valeur de toutes leurs données, où qu'elles se trouvent.



Snowflake propose une flexibilité dépassant les simples options d'architecture, offrant aux utilisateurs une interopérabilité complète pour exploiter leurs données, quel que soit leur emplacement. Pour les entreprises stockant leurs données dans Apache Iceberg, Snowflake facilite l'intégration et la sécurisation des déploiements open lakehouse grâce à Snowflake Open Catalog (désormais disponible). En tant que service géré pour Apache Polaris (en incubation), Snowflake Open Catalog permet aux utilisateurs d’ajuster leurs ressources au fil des besoins de l'organisation, en intégrant de nouveaux moteurs et en appliquant des contrôles de gouvernance unifiés. Ce catalogue évoluera avec les fonctionnalités d'Apache Polaris, tout en garantissant aux utilisateurs la fiabilité, la sécurité, l’évolutivité et le support d’un service Snowflake entièrement géré.



Pour aider à réduire les coûts, optimiser les performances et transformer les data lakes en open lakehouses avec Apache Iceberg, Snowflake lance également de nouvelles fonctions pour le streaming, l'ingestion, les pipelines de capture de données modifiées et les intégrations. En plus de l'Iceberg, Snowflake permet l'extraction d’informations à partir de données diverses dans l'AI Data Cloud, notamment des données non structurées via Document AI (disponible sur AWS et Microsoft Azure). Alimenté par le modèle avancé Arctic-TILT de Snowflake, Document AI peut extraire des informations textuelles ainsi que des éléments visuels comme logos, signatures manuscrites et cases cochées. De nombreuses organisations, comme l'Université d'État de Floride, utilisent déjà Document AI pour tirer des informations analytiques à partir de PDF et autres documents en langage naturel.



Pour les entreprises préférant une architecture de données entièrement gérée dans l'AI Data Cloud, Snowflake renforce en permanence l'économie de sa plateforme, permettant aux organisations de se concentrer sur l'impact sans gérer directement les données et catalogues. Ce bénéfice est renforcé par les nouvelles Storage Lifecycle Policies (en private preview), qui aident les entreprises à optimiser les coûts de stockage et la conformité avec des options pour l'archivage ou la suppression de données. Snowflake poursuit également son soutien aux migrations depuis d'autres systèmes de gestion de bases de données relationnelles en ajoutant un support étendu pour les vues dans SnowConvert, son outil de conversion de code intégré.



Snowflake enrichit le Horizon Catalog avec de nouvelles capacités de prévention des menaces et de surveillance de la sécurité.



La sécurité des comptes clients est une priorité pour Snowflake, qui continue d'innover pour rendre la plateforme sécurisée par défaut. Le Horizon Catalog est ainsi renforcé par des fonctionnalités telles que la prévention et la détection du vol d'identifiants, avec la Leaked Password Protection (bientôt disponible) qui désactive automatiquement les mots de passe trouvés sur le dark web. En outre, le Horizon Catalog ajoute la prise en charge des Programmatic Access Tokens (PATs) (bientôt en private preview) pour l'authentification API, offrant une expérience simplifiée aux développeurs tout en intégrant la portée et l'expiration des jetons pour renforcer la sécurité.



Pour optimiser la gestion de la sécurité, Snowflake lance le Snowflake Trust Center, un outil qui aide les organisations à surveiller et améliorer la sécurité de leurs comptes. Un nouveau package, le Threat Intelligence Scanner Package (disponible dès maintenant), permet d’identifier automatiquement les utilisateurs potentiellement dangereux, qu'il s'agisse d’humains ou de services, avec des mesures pour réduire ces risques. Pour favoriser l’innovation en cybersécurité et répondre aux divers besoins de sécurité, Snowflake étend son Trust Center avec des scanners personnalisés (bientôt en private preview), disponibles sous forme d’applications natives dans la Snowflake Marketplace, en collaboration avec cinq partenaires majeurs : ALTR, Hunters, OneTrust, Rubrik et Trustlogix.



Parmi les autres nouveautés du Snowflake Horizon Catalog figurent les public previews de l'interface de visualisation des liens pour les actifs de données et de machine learning, la génération de données synthétiques, ainsi que la récente disponibilité générale de la confidentialité différentielle.



La plateforme de Snowflake permet aux organisations d’exploiter toutes leurs données, qu'elles soient structurées, non structurées ou semi-structurées, avec une interopérabilité étendue entre différentes plateformes. Les clients bénéficient ainsi d’une plus grande flexibilité dans le choix de leur architecture de données, tout en profitant des capacités intégrées de conformité, de sécurité, de confidentialité, de découverte et de collaboration offertes par le Snowflake Horizon Catalog.