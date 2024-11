Snowflake lance Snowflake Intelligence, la prochaine génération d'agents de données pour l'IA d'entreprise

Le AI Data cloud Snowflake (NYSE : SNOW), a annoncé lors de sa conférence annuelle BUILD 2024, le lancement de Snowflake Intelligence (bientôt en private preview), une nouvelle plateforme qui permettra aux entreprises de poser facilement des questions business sur leurs données d’entreprise pour obtenir des réponses basées sur les data et créer des agents de données capables d’agir sur ces informations.



La plateforme Snowflake Intelligence utilise les services d'IA de Snowflake pour fournir aux entreprises des agents de données de niveau professionnel, qui exécutent efficacement les tâches organisationnelles, protègent la propriété intellectuelle des clients et offrent des réponses basées sur des données fiables et sécurisées.



Avec Snowflake Intelligence, les clients accèdent et exploitent aisément tout le potentiel de leurs données, grâce à une connexion fluide avec des outils tiers, permettant ainsi aux utilisateurs d’interagir avec leurs données en langage naturel. Cela inclut les transactions de vente dans une base de données, les documents dans des bases de connaissances comme SharePoint, des outils collaboratifs comme Slack, Salesforce et Google Workspace, ainsi que les données de business intelligence dans Snowflake. Snowflake Intelligence prend également en charge les appels API pour des actions et modifications de données, simplifiant le travail des utilisateurs.



« Avec Snowflake Intelligence, les équipes peuvent facilement créer des agents de données qui permettent aux utilisateurs métiers de dialoguer avec leurs données d'entreprise en langage naturel, puis d'analyser, de résumer et d'agir sur ces résultats depuis une plateforme unifiée », a déclaré Baris Gultekin, Head of AI chez Snowflake. « Snowflake Intelligence représente la prochaine étape dans le parcours de l'IA de Snowflake, permettant aux équipes d'avancer facilement et en toute sécurité avec des informations basées sur les données, sur lesquelles elles peuvent agir pour générer un impact mesurable. »



Snowflake Intelligence : une nouvelle ère de business intelligence et d’action data-driven pour tous les utilisateurs



Snowflake Intelligence répond aux défis actuels liés à la donnée en aidant les organisations à intégrer divers systèmes de data via une couche de gouvernance unifiée. Avec cette fondation, les équipes peuvent traiter et récupérer précisément les données de sources structurées et non structurées en langage naturel, démocratisant ainsi l'accès aux données et à l'intelligence artificielle, tout en permettant à chacun d'entreprendre des actions basées sur les données. Les utilisateurs peuvent définir les ensembles de données pour poser des questions — qu'il s'agisse de PDFs ou de tables dans une base de données — sans avoir besoin de coder. Lorsqu'une question est posée, Snowflake Intelligence active des agents de données pour réaliser des tâches d'analyse, de synthèse ou de génération. Ces agents peuvent également utiliser des API ou écrire dans les tables Snowflake pour enregistrer les décisions business, facilitant ainsi le suivi des résultats et la mesure des impacts.



Snowflake Cortex AI et Horizon Catalog : le moteur d'IA et le socle de gouvernance de Snowflake Intelligence



La plateforme Snowflake Intelligence repose sur Snowflake Cortex AI, le service d'intelligence artificielle entièrement géré de Snowflake, offrant une suite de fonctionnalités d'IA générative. Équipé de Cortex Search (désormais disponible) pour interroger des données non structurées et de Cortex Analyst (en public preview) pour les données structurées, il sert de moteur d'IA pour déployer ces capacités. Grâce aux dernières innovations de Cortex AI, un plus grand nombre d'utilisateurs peuvent exploiter l'inférence de grands modèles de langage (LLM) sans serveur, le réglage, la génération augmentée par récupération (RAG) et le text-to-SQL, permettant aux équipes de traiter des données non structurées tandis que les développeurs créent rapidement des applications d'IA pour l'entreprise.



Snowflake Intelligence s’intègre également nativement avec le Snowflake Horizon Catalog, compatible avec des formats ouverts comme Apache Iceberg et Apache Polaris (Incubation). Cette combinaison offre des capacités de conformité, de sécurité, de confidentialité, de découverte et de collaboration de niveau entreprise, s'étendant sur plusieurs clouds et régions. Elle permet aux organisations de consacrer moins de temps à la mise en œuvre de la sécurité et de la gouvernance pour protéger leurs données, et davantage à générer de l'impact. Snowflake renforce Horizon Catalog pour offrir à tous les utilisateurs des capacités approfondies en matière d'intelligence artificielle sécurisée et gouvernée à grande échelle.